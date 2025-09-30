Fenerbahçe'ye Sırp Hakem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nin 2. Haftasında Nice ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Fransız takımı Nice’i konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın 4. hakemi de Novak Simovic olacak.

Karşılaşmada VAR’da Stuart Attwell, AVAR’da da Peter Bankes görev alacak.

