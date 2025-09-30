Fenerbahçe'ye Sırp Hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe ile Nice karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği açıklandı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Sırp Hakem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nin 2. Haftasında Nice ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Fransız takımı Nice’i konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın 4. hakemi de Novak Simovic olacak.
Karşılaşmada VAR’da Stuart Attwell, AVAR’da da Peter Bankes görev alacak.

Fenerbahçe'de Deprem Üstüne Deprem! Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi: Resmen AçıklandıFenerbahçe'de Deprem Üstüne Deprem! Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi: Resmen AçıklandıSpor
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım GeldiFenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım GeldiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ı Çıldırtacak Açıklama: Jose Mourinho Gitti Diye Oynamıyor Fenerbahçe'deki Skandalı Açıkladı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak Türkiye'nin Mobilya Devi İflas Etti
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
RAMS Park'ta Dev Kapışma: Galatasaray, Liverpool'u Ağırlıyor… İşte Cimbom’un Muhtemel 11’leri RAMS Park'ta Dev Kapışma: Galatasaray, Liverpool'u Ağırlıyor… İşte Cimbom’un Muhtemel 11’leri
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor