Inter ve Milan'a Milyar Dolarlık Yeni Stat! Anlaşma Resmen Sağlandı

İtalyan devleri Inter ve Milan Giuseppe Meazza/San Siro stadyumunu Milano Belediyesi'nden satın aldı. İki kulübün, 1.2 milyar euroya yeni stat yapacağı öğrenildi.

Inter ve Milan'a Milyar Dolarlık Yeni Stat! Anlaşma Resmen Sağlandı
Giuseppe Meazza / San Siro stadyumunun İtalya Serie A’nın dev ekipleri Inter ve Milan’a satılmasına onay çıktı.

Milano Belediyesi Giuseppe Meazza / San Siro'nun 197 milyon Euro karşılığında Inter ve Milan'a satılmasını 20'ye karşı 24 oyla onayladı.

Inter ve Milan’ın 1.2 milyar euro bedelle yeni bir stadyum yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Inter Milan
