Yönetim Direkt Biletini Kesti! Türk Antrenör Aldığı Haberle Yıkıldı: Yaptığı Kural Hatası Sonunu Getirdi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada yeşil-siyahlı ekibin yaptığı kural hatası ise gündeme bomba gibi düştü. Mücadelede sahada aynı anda 7 yabancı futbolcu bulunduran Sakaryaspor'un hükmen mağlubiyet alması gündemde. Bu kara haberin ardından Sakaryaspor yönetimi biletini kesti. Yaptığı kural hatası sonunu getirdi.

Sakaryaspor’dan radikal karar. Yeşil-beyazlılar Sivasspor karşılaşmasında yapılan hata sonrası teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı. Takım hafta sonu oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını yardımcı antrenörlerin gözetiminde sürdürüyor.

YAPTIĞI HATA SONUNU GETİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor. Bu nedenle Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek.

Serhat Sütlü
Serhat Sütlü

4 MAÇTA 1 GALİBİYET 2 BERABERLİK ALDI

Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı.

Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

TFF Antrenör
Türk Antrenöre Büyük Şok
