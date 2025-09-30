Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Başkan Sadettin Saran kararını resmen verdi. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
7 yıllık Ali Koç dönemini bitiren Sadettin Saran, göreve gelir gelmez teknik heyette değişiklikler yapacağı ifade edilmişti.
ANTALYASPOR MAÇI SONRASI KARARINI VERDİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik yenilgiye rağmen bekledi ve Antalyaspor maçı sonrası Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdi.
SARILMALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Sadettin Saran'ın Antalyaspor maçı sonrası gol sevincini Devin Özek ile sarılarak yaşaması gündem olmuştu ve ikilinin arasında herhangi bir sorun olmadığı görülmüştü.
SADETTİN SARAN KARARINI VERDİ: TEDESCO FENERBAHÇE’DE YOLUNA DEVAM EDECEK Mİ?
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan toplantılar neticesinde 'an itibarıyla' mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı aldı.
Birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek’in bugün Samandıra’ya görevinin başına geri döndüğü yazıldı.
Domenico Tedesco’nun da görevini sürdüreceği ifade edildi.