Real Madrid Stat İsmini Değiştiriyor!

Real Madrid’in efsanevi stadyumunun isminin değiştirilmesine karar verildi. Kulüp, eski başkanlarında Santiago Bernabeu’nun adını yaşayan stadyumun isminde sadeleştirmeye gidilmesine karar verildi.

İspanyol basının aktardığına göre, stratejik bir karar alınırken, stadıyumun isminden Santiago kısmının atılacak ve yalnızca ‘Bernabeu’ adının kullanılacağı belirtildi.

Söz konusu hamlenin bir pazarlama stratejisi olduğu kaydedildi.

