Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek lig tarihinde ilk kez sezona 7’de 7 ile başladı. Galatasaray'ın tek golünü Mauro Icardi attı.

Galatasaray Namağlup Liderliğini Pekiştirdi
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızıların yıldızı Mauro Icardi, 23. dakikada takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Maçtan başka gol sesi çıkmadı.

Bu galibiyetle sarı kırmızılılar, ligdeki 7. maçını da kazanarak puanını 21’e çıkardı. Böylece Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez sezona 7’de 7 yaparak kendi rekorunu kırdı.

Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak. Ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

