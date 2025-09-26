Fenerbahçe Transferi Resmen Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Opet yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedeflerken, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp son olarak Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya vardı.

Kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen'a 'ailemize hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi