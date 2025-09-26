Fenerbahçe'de 'Antalyaspor' Hazırlığı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü Antalyaspor ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı, pas çalışmasıyla devam eti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların arından bireysel programlarla sona erdi.
Antrenmanda Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan, 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
