Fenerbahçe'de 'Antalyaspor' Hazırlığı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü Antalyaspor ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde başladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de 'Antalyaspor' Hazırlığı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı, pas çalışmasıyla devam eti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların arından bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe'de 'Antalyaspor' Hazırlığı - Resim : 1

Antrenmanda Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan, 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne SöylediFenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne SöylediSpor
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok OlacaksınızFenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok OlacaksınızSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Antalyaspor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
Real Madrid’in Altın Çocuğuydu! Arda Güler Kararı Belli Oldu: Resmen Duyurdular Arda Güler Kararı Belli Oldu
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!