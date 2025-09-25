Fenerbahçe'de Devir Teslim: Sadettin Saran Resmen Göreve Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Devir teslim töreni Chobani Stadı’nda yapılırken, Ali Koç da ileriki süreçte destek dileklerini iletti.

Saran mazbata töreninde yaptığı açıklamalarda, görevin zorluğunu vurgulayarak, "Zor bir görev. Seçildikten sonra buraya da gelerek verdiğiniz bilgiler... Hep böyle olmasını istemiştim. Biliyorum ki bir telefon uzaktasınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarla gezmek istiyorum. Artık buradayız hep beraber” dedi.

Eski başkan Ali Koç ise, "Daha evvel de olduğu gibi, bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru dürüst bir devir teslim yapamadık ama Sadettin Başkan'ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse de bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkanvekilim Sertaç Komsuoğlu ve Genel Sekreterim Burak Kızılhan'la mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin diyorum” açıklamasını yaptı.

