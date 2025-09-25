Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Noktayı Koydu! Gözünü Bile Kırpmadan...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, bahis şirketinin faaliyetlerine son verildiğini ve Saran Holding’den ayrıldığını duyurdu. Saran’ın adaylığını açıklamasının ardından söz konusu şirketler en çok tartışılan konu olmuştu.

Saran, konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak, Saran Holding’teki hisselerini kardeşine devrettiğini açıkladı.

Saran’ın açıklaması şöyle:

“30 yıl önce sıfırdan kurduğum şirketlerimde, ömrümün neredeyse yarısını birlikte geçirdiğim çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım,

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor.

Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe’ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle, Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran’a devrediyorum.

Bu görev değişikliğiyle birlikte şirketlerimizin Türkiye’de ve uluslararası alanda başarılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

