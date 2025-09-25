Galatasaray'ın Alanyaspor Kamp Kadrosu Belli Oldu! Taraftara 'Osimhen' Sürprizi

Galatasaray'ın yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen de kadroya geri döndü.

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Alanyaspor Kamp Kadrosu Belli Oldu! Taraftara 'Osimhen' Sürprizi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

Sarı-kırmızılılarda, sakatlığını atlattığı bildirilen Nijeryalı yıldız santrafor Victor Osimhen de Alanyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Alanyaspor Kamp Kadrosu Belli Oldu! Taraftara 'Osimhen' Sürprizi - Resim : 1

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina."

Galatasaray Resmen Açıkladı! İlkin Aydın'dan Üzen HaberGalatasaray Resmen Açıkladı! İlkin Aydın'dan Üzen HaberSpor
Galatasaray’ı Kara Rüzgarlar Bastı! Victor Osimhen Neden Oynamıyor? Flaş İddia…Galatasaray’ı Kara Rüzgarlar Bastı! Victor Osimhen Neden Oynamıyor? Flaş İddia…Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Alanyaspor
Son Güncelleme:
Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi Çuvalla Para Hesaba Geçti
O İlimizde Şap Alarmı! Hayvan Ticaretinin Merkezi Karantinaya Alındı Hayvan Ticaretinin Merkezi Karantinaya Alındı
Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu
Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı