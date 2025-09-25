Galatasaray Resmen Açıkladı! İlkin Aydın'dan Üzen Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihinde ilk kez gümüş madalya getiren Filenin Sultanları'nın bir parçası olan, aynı zamanda da Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı olan milli voleybolcu İlkin Aydın, Sultanlar Ligi'nin başlamasına üç hafta kala sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi.

Yeni transferlerle birlikte lig öncesi hazırlık maçları oynayan 25 yaşındaki smaçör, son olarak Eczacıbaşı ile karşı karşıya geldikleri hazırlık maçında sağ ayak bileğinde bir burkulma yaşadı. Hemen doktorların müdahale ettiği milli voleybolcunun, 2 hafta sahalardan uzak kalmak zorunda olduğu tespit edildi.

İlkin Aydın

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, kaptanın sağlık durumuyla ilgili bilgi verilirken, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

İLKİN AYDIN'DAN PAYLAŞIM

İlkin Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumunu paylaşırken, geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür etti. Milli voleybolcu, paylaşımında en kısa sürede en güçlü şekilde döneceğini vurguladı.

