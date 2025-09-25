Galatasaray Resmen Açıkladı! İlkin Aydın'dan Üzen Haber

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı olan milli voleybolcu İlkin Aydın'dan taraftarı üzen bir haber geldi. Milli smaçörün, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahadan uzak kalacağı açıklandı.

Galatasaray Resmen Açıkladı! İlkin Aydın'dan Üzen Haber
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihinde ilk kez gümüş madalya getiren Filenin Sultanları'nın bir parçası olan, aynı zamanda da Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı olan milli voleybolcu İlkin Aydın, Sultanlar Ligi'nin başlamasına üç hafta kala sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi.

Yeni transferlerle birlikte lig öncesi hazırlık maçları oynayan 25 yaşındaki smaçör, son olarak Eczacıbaşı ile karşı karşıya geldikleri hazırlık maçında sağ ayak bileğinde bir burkulma yaşadı. Hemen doktorların müdahale ettiği milli voleybolcunun, 2 hafta sahalardan uzak kalmak zorunda olduğu tespit edildi.

Galatasaray Resmen Açıkladı! İlkin Aydın'dan Üzen Haber - Resim : 1
İlkin Aydın

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, kaptanın sağlık durumuyla ilgili bilgi verilirken, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Galatasaray Resmen Açıkladı! İlkin Aydın'dan Üzen Haber - Resim : 2

İLKİN AYDIN'DAN PAYLAŞIM

İlkin Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumunu paylaşırken, geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür etti. Milli voleybolcu, paylaşımında en kısa sürede en güçlü şekilde döneceğini vurguladı.

Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor'Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor'Spor
İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdiİlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt VerdiSpor
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na Çeyrek Finalde Veda EttiFilenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na Çeyrek Finalde Veda EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İlkin Aydın Galatasaray Filenin Sultanları
İlk Neşteri Vurdu! Sadettin Saran’ın Volkan Demirel’e Yaptığı Dev Teklif Ortaya Çıktı
İlk Neşteri Vurdu! Dev Teklif Ortaya Çıktı
Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti
Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu
Kimse Bunu Beklemiyordu! ‘Icardi Veda Etti’
Icardi Veda Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı