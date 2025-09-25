Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti
Benfica’dan büyük umutlarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamadı. Son olarak dün akşam Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı da kötü bir performans gösteren Aktürkoğlu, adeta yıkıldı. Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco bile isyan etti.
Portekiz devi Benfica’dan 22.5 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, dün akşam adeta hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe taraftarı bile isyanını gizleyemedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU YIKILDI
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de oklar Kerem Aktürkoğlu’na döndü. Performansıyla dibi gören ve sonrasında oyundan alınan milli yıldız, mücadeleyi 6.6 reytingle tamamladı.
ZAGREB MAÇINDA SIFIR ÇEKTİ
Sizler için Kerem Aktürkoğlu’nun Dinamo Zagreb performansını derledik. Kerem, Aktürkoğlu'nun Zagreb maçı istatistikleri şöyle;
- Gol: 0
- Asist: 0
- xG gol beklentisi: 0.0
- Top sürme: 1
- İsabetli orta: 0
- Kilit pas: 0
- Pas arası: 0
- Top çalma: 0
- İkli mücadele: 2/1
- Top kaybı: 9
