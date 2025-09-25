Kimse Bunu Beklemiyordu! ‘Icardi Veda Etti’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray'la ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Icardi’nin Ali Koç’a veda ettiğini ifade eden Dinç, gündemi sarsacak ifadelerde bulundu.

OKAN BURUK GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

BTV Youtube kanalına konuk olan Gökhan Dinç, Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi durumu ile ilgili “Galatasaray taraftarının şunu iyi anlaması lazım. Okan Hoca diyor ya 'Şampiyonluğu küçümser hale geldik.' O kadar haklı ki. Şampiyon olmazsan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemediğin için Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım payını, parasını alamıyorsun. Dolayısıyla sen bu ligde mutlaka şampiyon olmalısın. 'Ya şampiyonluk öte yandan' demesinler. '3 kez şampiyon olduk, 4.' demesinler. 4 de ol kardeşim, 5 de ol kardeşim.

Icardi açıklaması gündem oldu

Şimdi diyorlar ki 'Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa.' Ne istifası? Bir durun, İstifa değil. Bir durun, uyarın. Galatasaray taraftarı bu uyarıları yapıyor ama uyarı niteliğinin önüne geçmesin. Çünkü bu motivasyonu da bozar. Futbolcular, sosyal medyada yaşıyor. Okan Burak'a yapılanları görüyorlar. 'Aa Okan Hoca gidiyor mu, gönderiliyor mu?' falan derlerse o zaman takım içerisinde bambaşka şeyler olur.” ifadelerini kullandı.

‘ICARDI VEDA ETTİ’

Icardi’nin Ali Koç’a veda ettiğini belirten Dinç, “Icardi çok vefalı bir çocuk. Ali Koç'a veda etti. Gerçekten çok ama çok yürekli, çok temiz kalbi olan bir çocuk. Ali Koç'a vefa örneği gösteriyor.” dedi.

