Kimse Bunu Beklemiyordu: Ali Koç Giderken Fenerbahçe'yi Yaktı! Koltuğu Vermenin Bedeli 360 Milyon Lira Oldu

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de taraftarın tepkisi, 7 yıllık başkan Ali Koç'un görevinin son bulmasına yol açtı. Fenerbahçe başkanlığı görevini Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, kulübe verdiği borcun önemli bir kısmını giderken geri aldığı ortaya çıktı. Koç, verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldı.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, görev süresi boyunca kulübün finansal borcunu azaltıp varlıklarını 12.5 milyar liraya çıkaran Koç, Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2025 tarihli 9 aylık bilançosuna göre kulübe 413 milyon TL borç verdi. Kulübün 31 Mayıs 2025 tarihli bilançosunda ise borcun 50 milyon 12 bin liraya indiği görüldü. Böylece Koç'un iki bilanço dönemi arasında borç olarak verdiği yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı fark edildi.

HİSSE SATIŞIYLA AYNI DÖNEME DENK GELDİ

Öte yandan kulübün nisan ayında yaptığı yüzde 4.8'lik hisse satışının da aynı dönemlere denk gelmesi ve bu satıştan elde edilen yaklaşık 553 milyon liranın bu rakama yakın olması dikkat çekti. Fenerbahçe nisan ayında şirketin sermayesinin yüzde 4.8'ine denk gelen 12 milyon B grubu hisseyi 46.10 lira fiyattan özel emirle yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını duyurmuştu.

