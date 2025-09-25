Ali Koç’tan Sonra Fenerbahçe’de Flaş Ayrılık! Nihat kahveci Canlı Yayında Duyurdu: ‘Tedesco Dönemi Bitti!’

Fenerbahçe, dün akşam Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’e 3-1’lik skorla ezici bir mağlubiyet aldı. Yenilgi sonrası teknik direktör Tedesco’nun tercihleri tartışma konusu olurken eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci’den flaş bir açıklama geldi. İtalyan teknik direktörü yerden yere vuran Kahveci, "Hocam gittin, hayırlı olsun" diyerek bombayı patlattı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya ‘istifa’ çağrıları yükselmeye başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar isyan bayrağını çekerken eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci’den bomba bir iddia geldi.

TEDESCO’YU YERDEN YERE VURDU

Tedesco’nun yaptığı değişiklikleri eleştiren Kahveci, “Tedesco kusura bakmasın, bugün gitti. Maç önü ‘Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider’ dedim” ifadeleriyle teknik adamın görevde kalmasının zor olduğunu vurguladı.

Nihat kahveci Tedesco bombasını patlattı

Tedesco’nun maç içindeki hamlelerini de eleştiren Kahveci, “Fred’i oyuna aldın, Fred’in yerinde 8 numarada Szymanski oynuyordu. Asensio’yu öne atsana, Kasımpaşa maçında gol atmış” diyerek kadro tercihlerini sorguladı.

‘HOCAM GİTTİN! HAYIRLI UĞURLU OLSUN’

Sinirden çıldıran Nihat Kahveci, “Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum” diyerek Tedesco’nun görevine devam etmesinin mümkün olmadığını savundu.

