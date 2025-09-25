Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu sezon 3 takımımız bizi Avrupa’da temsil ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun Avrupa’da zorlu maçlara çıkarken gözler UEFA ülke sıralamasına çevrildi. Geçtiğimiz hafta . UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Bu mağlubiyetlerin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, güncel UEFA ülke puan sıralaması son durum!

FENERBAHÇE AVRUPA’DA YIKILDI

Fenerbahçe, dün akşam Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Aynı zamanda Avrupa’da oynanan maçlar ile Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında değişiklikler yaşandı. Türkiye 43 bin 600 puanda kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1. İngiltere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.860

7- Portekiz - 58 bin 266

8- Belçika - 55 bin 750

9- TÜRKİYE - 43 BİN 600

10- Çekya - 40 bin 500

11- Yunanistan - 37 bin 912

12- Norveç - 36 bin 987

13- Danimarka - 35 bin 981

14- Polonya - 35 bin 875

UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0

Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe (Türkiye): 3-1

Real Betis (İspanya)-Nottingham Forest (İngiltere): 2-2

Braga (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Celtic (İskoçya): 1-1

Freiburg (Almanya)-Basel (İsviçre): 2-1

Nice (Fransa)-Roma (İtalya): 1-2

Malmö (İsveç)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

