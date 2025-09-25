Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var?

UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmasının ardından liste güncellendi. Alınan sonuç sonrası Türkiye’nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel tablo…

Bu sezon 3 takımımız bizi Avrupa’da temsil ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun Avrupa’da zorlu maçlara çıkarken gözler UEFA ülke sıralamasına çevrildi. Geçtiğimiz hafta . UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Bu mağlubiyetlerin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, güncel UEFA ülke puan sıralaması son durum!

FENERBAHÇE AVRUPA’DA YIKILDI

Fenerbahçe, dün akşam Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Aynı zamanda Avrupa’da oynanan maçlar ile Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında değişiklikler yaşandı. Türkiye 43 bin 600 puanda kaldı.

Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var? - Resim : 1

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1. İngiltere - 95.894
2. İtalya - 85.088
3. İspanya - 79.453
4. Almanya - 75.545
5. Fransa - 68.248
6. Hollanda - 61.860
7- Portekiz - 58 bin 266
8- Belçika - 55 bin 750
9- TÜRKİYE - 43 BİN 600
10- Çekya - 40 bin 500
11- Yunanistan - 37 bin 912
12- Norveç - 36 bin 987
13- Danimarka - 35 bin 981
14- Polonya - 35 bin 875

Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var? - Resim : 2
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • PAOK (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0
  • Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe (Türkiye): 3-1
  • Real Betis (İspanya)-Nottingham Forest (İngiltere): 2-2
  • Braga (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-0
  • Kızılyıldız (Sırbistan)-Celtic (İskoçya): 1-1
  • Freiburg (Almanya)-Basel (İsviçre): 2-1
  • Nice (Fransa)-Roma (İtalya): 1-2
  • Malmö (İsveç)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

