Tedesco İsyan Etti! 'Temel Şeyleri Yapamıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımına sert eleştirilerde bulundu. Golleri yeme biçimlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Tedesco, "Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunlar oyuncuların zaten yapması gereken temel şeyler. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel unsurlar."

Fenerbahçe, Avrupa macerasına tatsız başladı.

İKİLİ MÜCADELE İSYANI

Maçtaki en büyük problemlerden birinin savunmadaki zaaflar olduğunu dile getiren Tedesco, “Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. İkinci topları kazanma problemimiz sürüyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

GELİŞİMLERİ DE SIRALADI

İkili mücadelelerdeki yetersizliğin zorlu bir süreç olduğunu belirten Tedesco, “İkili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu zor bir durum ama adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Özellikle saha içi pozisyon ve top tutma anlamında gelişim vardı. Ancak golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların sahada zaten yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.

OYUN PLANINI ANLATTI

Tecrübeli teknik adam, sahaya sürdüğü oyun planını da anlattı: "Merkezde kalabalık olup Nene’yi bire birde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık, golü de bulduk. İlk yarıda birkaç pozisyon daha yakaladık ama ikinci yarıda bunu sürdüremedik. Kerem ve Sebastian’ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek 6 numara ile oynuyordu, topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar açılacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı bunu yaptık ama ikinci yarıda düşüş yaşadık. Takımın özgüveni kırıldı ve oyunumuz azaldı. Cenk’i merkezde varlık göstermek için ikinci forvet olarak oyuna aldık."

Kaynak: DHA