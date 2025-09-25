Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı

Fenerbahçe dün akşam Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb 3-1’lik skorla kaybetti. Alınan mağlubiyet taraftarları sinir krizine sokarken sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco’dan maç sonu dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi. İşte Tedesco’ya göre maçın kaybedilme nedeni…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyet sonrası sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TEDESCO’DAN ALINAN MAĞLUBİYET SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Savunma anlamında kötü olduklarını dile getiren Tedesco, "Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı - Resim : 1
Tedesco mağlubiyetin nedenini açıkladı

‘HALEN EKSİKLERİMİZ VAR, TAKVİYE YAPMALIYIZ’

Mağlubiyetin nedenini açıklayan Tedesco, "Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Çok fazla ikili mücadeleleri kaybediyoruz. Gücümüz ve hızımız yeterli değil. Sizler de görüyorsunuz. Benim için bu durum zor.Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu." dedi.

‘YEDİĞİMİZ GOLLERİN ONLARLA ALAKASI YOK’

"Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları maç içerisinde çok farklıydı. Mağlubiyetin sebebi bu oyuncuların farklı yerlerde oynaması mıydı, yoksa takım içerisindeki başka eksikler miydi?" sorusuna cevap veren genç teknik adam,"Aslında bu oyuncular iyi performans gösterdiler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok."

Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı - Resim : 2

Sözlerine devam eden Tedesco, ''Golleri yeme biçimimizin kabul edilebilmesi mümkün değil. Arkaya adam kaçırıyoruz. Bazı şeyleri takımın zaten kendisi yapması gerekiyor. Mesela şutlarda topa arkamızı dönmemeliyiz.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var?Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var? UEFA 2025 Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Okan Buruk’un Tahtı Yerle Bir Oluyor! Galatasaraylı Yöneticinin Görüştüğü Ünlü Teknik Direktörü Resmen Açıkladılar Okan Buruk'a Veda!
Tedesco İsyan Etti! 'Temel Şeyleri Yapamıyoruz' Tedesco İsyan Etti! 'Temel Şeyleri Yapamıyoruz'
ÇOK OKUNANLAR
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü