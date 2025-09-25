Galatasaray’ı Kara Rüzgarlar Bastı! Victor Osimhen Neden Oynamıyor? Flaş İddia…

Milli takımda sakatlanan ve uzun süredir Galatasaray forması ile sahaya çıkmayan Victor Osimhen’in son durumu merak konusu olmuş durumda. Ortaya atılan son iddia ise sarı-kırmızılı taraftarları sinir krizine sokacak. İşte Osimhen haberinin detayları…

Galatasaray’ı Kara Rüzgarlar Bastı! Victor Osimhen Neden Oynamıyor? Flaş İddia…
Galatasaray’da sakatlığı yüzünden oynayamayan Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ali Çeliker bomba iddiayı duyurdu.

OSIMHEN NEDEN OYNAMIYOR! BOMBA İDDİA

Osimhen’in neden oynamadığı konusunda açıklamalarda bulunan Çeliker, "Osimhen konusunda para veya maaşlık bir sıkıntı yok. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için kendini riske etmiyor. Adam döner dönmez oynarsa ülkesinde hain olarak adlandırılmak istememiş" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK’U SERT ELEŞTİRDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’u Şampiyonlar Ligi’nde aldığı ağır yenilgiden dolayı eleştiren Çeliker, şu açıklamalarda bulundu:

"Galatasaray ve Frankfurt maçında iki takım da 119 km koşmuş. Bu felaket. O zaman Galatasaray'ın taktiğinde sıkıntı var. Oyuncuların kondisyonunda bir şey yok. Üstelik kalitesi senden daha kötü bir takım Frankfurt. Okan Buruk kendi başarılarını savunuyor haklı ama bu sene Avrupa'da başarısızlığı artık taraftara izah edemezsin.

Galatasaray'ın ilk 24'e girmesi için 11 puana ihtiyacı var. Eğer bunu yapamazsan kimseye anlatamazsın. O yüzden Almanya'dan en kötü 1 puanla dönmek önemliydi."

Kimse Bunu Beklemiyordu! ‘Icardi Veda Etti’Kimse Bunu Beklemiyordu! ‘Icardi Veda Etti’Spor

