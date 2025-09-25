İlk Neşteri Vurdu! Sadettin Saran’ın Volkan Demirel’e Yaptığı Dev Teklif Ortaya Çıktı

Dün akşam Dinamo Zagreb’e 3-1’lik skorla yenilenen Fenerbahçe’de değişim rüzgarı başladı. Son olarak gündeme gelen iddia ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan dev teklifin detayları ortaya çıktı. İşte tüm Volkan Demirel haberinin detayları…

Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığına son veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan flaş bir hamle geldi. Saran’ın kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

SADETTİN SARAN’DAN VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Sadettiin Saran, Demirel’i Samandıra tesisleri ve futbol operasyonlarında aktif bir rol üstlenmesi için değerlendirmeye aldı.

DEV TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Sarı - Lacivertli kulüpte uzun yıllar kaleci olarak görev yapan ve taraftarın gönlünde taht kuran Volkan Demirel’e yöneticilik teklifinin yapılması gündeme geldi. Bu adım, Sarı Lacivertli kulübün saha dışı yapılanmasında deneyimli isimlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekti. Saran'ın Fenerbahçe'nin eski yıldızlarına farklı görevlerde teklifler yapması da bekleniyor.

GÖZLER TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de teknik yapılanma da masaya yatırılıyor. Başkan Sadettin Saran’ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol operasyonlarında görev alan Devin Özek ile bir araya geleceği belirtildi. Bu toplantının, kulübün kısa vadeli planları açısından belirleyici olması bekleniyor.

Sadettin Saran Volkan Demirel
