Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu

Galatasaray taraftarının merakla beklediği haber sonunda geldi.

Nijerya milli takımından sakat dönen ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen'den iyi haber geldi.

GALATASARAY’DA OSIMHEN SÜRPRİZİ! KADROYA ALINDI

Sarı Kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, Alanyaspor maç kadrosunda yer aldı.

Sahalara döneceği tarih belli oldu

Osimhen'in Alanyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

LIVERPOOL’A KARŞI SAHADA OLACAK

Cuma günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Osimhen'in ilk 11'de yer almasa bile oyuna sonradan girip süre alması bekleniyor.

Osimhen'in asıl hedefi ise Liverpool maçı... Alanyaspor maçında süre almasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Liverpool maçına ilk 11'de çıkmak için can atıyor.

