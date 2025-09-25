Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu

Nijerya milli takımında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in son durumu belli oldu.

Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu
Galatasaray taraftarının merakla beklediği haber sonunda geldi.

Nijerya milli takımından sakat dönen ve Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen'den iyi haber geldi.

GALATASARAY’DA OSIMHEN SÜRPRİZİ! KADROYA ALINDI

Sarı Kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, Alanyaspor maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu - Resim : 1
Sahalara döneceği tarih belli oldu

Osimhen'in Alanyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

LIVERPOOL’A KARŞI SAHADA OLACAK

Cuma günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Osimhen'in ilk 11'de yer almasa bile oyuna sonradan girip süre alması bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu - Resim : 2

Osimhen'in asıl hedefi ise Liverpool maçı... Alanyaspor maçında süre almasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Liverpool maçına ilk 11'de çıkmak için can atıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Osimhen
