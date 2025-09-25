Tümer Metin’den Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası: Tedesco Bile Kurtaramadı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sadettin Saran’ın yönetiminde Avrupa’da ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e boyun eğdi. Alınan ezici mağlubiyet sonrası Tümer Metin, Sadettin Saran’a seslenerek teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

‘BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ’

Fenerbahçe’nin gidişatının hiç iyi olmadığını ifade eden Metin, “Sadettin Saran’a naçizane tavsiyem var. Bazen işlerin daha kötü gitmesi gerekir ki çözüm bulabilesin. Bundan daha kötü olmaz Fenerbahçe. Eğer bir neşter vurulacaksa bugün tam sırası” uyarısında bulundu.

Tedesco’nun beklentinin altında kaldığını belirten Tümer Metin, “Tedesco iyi hocadır, kötü hocadır. Üç maçlık periyotta kesin bir şey söylemek zor ama bu takıma oyun aklı getirebilecek biri değil” açıklamasında bulundu.

Avrupa'da büyük hayal kırıklığı

TÜMER METİN'DEN BOMBA FENERBAHÇE İDDİASI

Fenerbahçe’de saha içi ruh halinin alarm verdiğini belirten Metin, Sarı Lacivertli futbolcular hakkında da çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Tümer, “İş biraz duygusallığa döndü. Psikolojik bir sıkıntıya, hatta kronik hale gelen bir soruna dönüştü. Ne coşkusu değişti takımın, ne tutumu. Bazen maç kazanmak için kavga etmen yeterlidir. Ama Fenerbahçeli oyuncular sahada izleyici gibi. Ceza sahasına bu kadar rahat gelen takımdan ilk golü yemen kaçınılmaz” dedi. Tümer Metin’in bu açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü.

