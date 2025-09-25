Herkesin Merak Ettiği Soruyu Yanıtladı: Ali Koç'tan '360 Milyon TL' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de taraftarın tepkisi sonucu 7 yıllık başkan Ali Koç, 21 Eylül'de düzenlenen olağanüstü kongrede koltuğunu kaybetti. Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, görevi biter bitmez kulübe verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı haberi bugün gündeme bomba gibi düştü.

Haberin sosyal medyada viral olup çok fazla konuşulmasının ardından eski Fenerbahçe Başkanı, bir yalanlama açıklaması yayımladı. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı söyleyen Ali Koç, iddiaların manipülatif olduğuna işaret etti.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

'FİNANSAL TABLOLAR ÇARPITILIYOR'

Ali Koç, açıklamasında "Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır" dedi.

Mevcut borç tablosunun çarpıtılarak servis edildiğini belirten Ali Koç, "Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

