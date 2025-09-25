Kulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme Dönülüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından flaş bir karara imza atıldı. Eski sisteme dönüş yapılıyor. Süper Lig’de dev adım.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU’NDAN SÜRPRİZ KARAR

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig’de ikinci video yardımcı hakem asistanı (AVAR 2) uygulamasını yeniden devreye aldı.

MHK tarafından yapılan açıklamada, AVAR 2 görevlisinin Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyişini gözlemleyeceği, ancak karar alma süreçlerine müdahale yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan sistemin, Süper Lig’de de hakem gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz karar

BEŞİKTAŞ MAÇINDA DEVREYE SOKULDU

Yeniden başlatılan AVAR 2 uygulaması, ilk olarak Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada kullanıldı. Bu adım, hakemlik standartlarının yükseltilmesi ve teknolojik desteklerin daha etkin kullanılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi