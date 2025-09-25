Kulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme Dönülüyor

Süper Lig’in başlamasıyla birlikte hakem hataları yine kulüpleri isyan ettirmiş durumda. Bu doğrultuda adım atmayı planlayan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF’de sürpriz bir imzaya atmaya hazırlanıyor. Kulüplerin hakem isyanı sonrası MHK eski bir uygulamayı yeniden başlattı. İşte detaylar…

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından flaş bir karara imza atıldı. Eski sisteme dönüş yapılıyor. Süper Lig’de dev adım.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU’NDAN SÜRPRİZ KARAR

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig’de ikinci video yardımcı hakem asistanı (AVAR 2) uygulamasını yeniden devreye aldı.

MHK tarafından yapılan açıklamada, AVAR 2 görevlisinin Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyişini gözlemleyeceği, ancak karar alma süreçlerine müdahale yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan sistemin, Süper Lig’de de hakem gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme Dönülüyor - Resim : 1
BEŞİKTAŞ MAÇINDA DEVREYE SOKULDU

Yeniden başlatılan AVAR 2 uygulaması, ilk olarak Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada kullanıldı. Bu adım, hakemlik standartlarının yükseltilmesi ve teknolojik desteklerin daha etkin kullanılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

