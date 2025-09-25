Defne Kurt'tan Tarihi Şampiyonluk! 4 Günde 3 Altın Madalya Kazandı

Türk milli para yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. kez altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Defne Kurt, yalnızca 4 günde ülkesine 3 altın madalya getirdi.

Bu yıl birçok branştan Türk milli sporcuları büyük başarılara imza atarken, son olarak da Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.

Milli para yüzücü, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.

4 GÜNDE 3 ALTIN MADALYA

Defne Kurt, 21 Eylül'de yapılan kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde de 27.21'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuş, ardından 22 Eylül'de de Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda da kadınlar 200m bireysel karışık S10 kategorisinde 2:28.30'luk derecesiyle 2. altın madalyasını kazanmıştı.

DEFNE KURT KİMDİR?

Küçük yaşlardan bu yana yüzme sporu ile ilgilenen Defne Kurt, milli yüzücülüğünün yanı sıra Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldı. 2024 yılında mezun olan ve psikolog olarak kariyerine devam eden Defne Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı’dan (2022) sonra Türkiye tarihinin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu.

Defne Kurt, 2018 yılında da Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edip sırtüstü kategorisinde üçüncü olmuştu. 200 metre sırtüstü yarışında 2.21.05 derece elde eden milli yüzücümüz ülkemize bronz madalya kazandırmıştı.

