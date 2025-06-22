Milli Yüzücülerden Büyük Başarı
Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücülerden büyük başarı geldi. Milli yüzücüler birer altın ve gümüş madalya kazandı.
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Portekiz’in Setubal kentindeki Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücülerden birer altın ve gümüş madalya geldi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya toplam 23 ülkeden sporcular katıldı.
Kadınlar 5 kilometre yarışında mücadele eden Su İnal, 56.55.23'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Milli yüzücülerden Kaan Karadayı ise erkekler 5 kilometre kategorisinde 54.14.33'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Bu sonuçlarla ay-yıldızlı takım, organizasyonu toplamda bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamlayarak genel sıralamada Avrupa 5'incisi oldu.
Kaynak: AA
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