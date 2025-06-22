Kulüpler Dünya Kupası'nda Heyecan Sürüyor
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. River Plate Monterrey ile berabere kalırken, Fluminense ise, Ulsan'ı 4-2 mağlup etti.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda River Plate, Monterrey ile karşılaştı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.
ABD'nin New York eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense, Güney Kore temsilcisi Ulsan ile karşı karşıya geldi.
Fluminense, Jhon Arias'la 27. dakikada öne geçse de Ulsan, Lee Jinhyun'la 37. dakikada beraberliği yakalarken UM Wonsang'ın 45+3'teki golüyle skoru 2-1 yaptı.
Geri düşmesinin ardından ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fluminense, Nonato'nun 66. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.
Juan Freytes'in 83. dakikadaki golüyle öne geçen Brezilya temsilcisi, Keno'nun 90+2'deki golüyle maçı 4-2 almasını bildi.
Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Arjantin ekibi River Plate, Meksika'nın Monterrey takımıyla golsüz berabere kaldı.
Kaynak: AA