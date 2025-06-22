Basketbol Lig'inde Final Heyecanı Yarın Sürecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi heyecanı, yarın devam edecek. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'ya konuk olacak.

Basketbol Lig'inde Final Heyecanı Yarın Sürecek
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’ya konuk olacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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