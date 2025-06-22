Böyle Forma Tanıtımı Görülmedi: Brüksel'in 406 Yıllık Simgesi Artık Galatasaraylı

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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, beşinci yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı özel forması da Belçika’nın başkenti Brüksel'de bulunan, şehrin 406 yıllık simgesi ile tanıtılacak.

Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykelde daha önce Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in forması yer aldı. Böylece Manneken Pis'in üzerinde ilk kez bir Türk takımı forması olacak.

HÜKÜMET VE BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği tarafından yapılan bu etkinlik, 24 Haziran Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da katılım sağlayacak.

Kaynak: İHA