Deniz Öncü Moto2'de 6. Oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'nin İtalya ayağında 6. oldu. Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

Deniz Öncü Moto2'de 6. Oldu
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2’nin İtalya ayağında 6. oldu.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

Kaynak: AA

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