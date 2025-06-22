Arda Güler'den 'Ayrılık' Bombası! 'Oynamazsam...'

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, ayrılık iddialarına yanıt verdi. Milli oyuncu, oynatılmazsa gitmek dahil her şeyi düşünebileceğini söyledi.

Arda Güler'den 'Ayrılık' Bombası! 'Oynamazsam...'
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Fenerbahçe’den dünya devi Real Madrid’e transfer olmasının ardından beklediği süreleri alamayan Arda Güler için sık sık ayrılık haberleri gündeme gelirken, milli oyuncu söz konusu iddialara son noktayı koydu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid ile birlikte ABD’de bulunan milli yıldız, AL-Hilal’e karşı yedek başlarken, Xabi Alonso döneminde de yedek kalıp kalmayacağına yönelik sorular gündeme geldi. Alonso, Arda’nın yedek tutulmasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Arda Güler'den 'Ayrılık' Bombası! 'Oynamazsam...' - Resim : 1

'OYNAMAZSAM...'

Arda Güler, basın mensuplarının ayrılık sorusunu yanıtlayan Arda Güler, "Hayır. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Ancak elbette hiç oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu an Real Madrid'e odaklandım” dedi.

Real Madrid’le toplamda 56 maça çıkan Arda 11 gol atarken, 9 da asist kaydetmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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