Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi

Süper Lig devi Galatasaray’ın beklediği haber sonunda geldi. Bu rakamla sarı-kırmızılı yönetim rahat bir nefes aldı.

23 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 30 milyon euro geliri garantileyen Galatasaray'a 23 milyon euro ödendi.

YÖNETİM RAHAT BİR NEFES ALDI

Devler Arenası'na katılarak yaklaşık 30 milyon euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe bu hafta UEFA'dan 23 milyon euro geldi.

Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi