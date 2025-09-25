Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi

Galatasaraylıların beklediği haber geldi. Şampiyonlar Ligi'nde 30 milyon euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı ekibin kasasına bu hafta tam 23 milyon euro girdi. Bu rakamla birlikte yönetim rahat bir nefes aldı.

Son Güncelleme:
Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray’ın beklediği haber sonunda geldi. Bu rakamla sarı-kırmızılı yönetim rahat bir nefes aldı.

23 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 30 milyon euro geliri garantileyen Galatasaray'a 23 milyon euro ödendi.

YÖNETİM RAHAT BİR NEFES ALDI

Devler Arenası'na katılarak yaklaşık 30 milyon euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe bu hafta UEFA'dan 23 milyon euro geldi.

Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

Tümer Metin’den Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası: Tedesco Bile Kurtaramadı!Tümer Metin’den Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası: Tedesco Bile Kurtaramadı!Spor

Kulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme DönülüyorKulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme DönülüyorSpor

Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan EttiKerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi Çuvalla Para Hesaba Geçti
Kulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme Dönülüyor Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz Karar
Defne Kurt'tan Tarihi Şampiyonluk! 4 Günde 3 Altın Madalya Kazandı Defne Kurt'tan Tarihi Şampiyonluk!
Tümer Metin’den Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası: Tedesco Bile Kurtaramadı! Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı