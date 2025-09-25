3 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Zecorner Kayserispor ve ARCA Çorum FK'yı PFDK'ya sevk etti.

Hukuk Müşavirliği’nce 25.09.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

“1- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 23.09.2025 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK - SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 24.09.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 24.09.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Kaynak: DHA