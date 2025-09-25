Fenerbahçe Hayatını Bitirdi! Acun Ilıcalı Ölüm Döşeğinde Vereceği Son Mesajı Açıkladı

Fenerbahçe yönetiminden ayrılan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı programda hem özel hayatıyla hem de işleriyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Geçirdiği ciddi trafik kazalarını paylaşan Ilıcalı, son vasiyetini açıkladı. Kızlarına seslenerek mesaj verdi. İşte Acun ılıcalı’nın dikkat çeken açıklamaları…

Fenerbahçe Hayatını Bitirdi! Acun Ilıcalı Ölüm Döşeğinde Vereceği Son Mesajı Açıkladı
YouTube’da izlenme rekorları kıran ABTalks'a konuk olan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Motosiklet ile geçirdiği ölümcül kazaları anlatan ve ardından duygusallaşan Ilıcalı, kızlarına ölüm döşeğinde bırakmak istediği son mesajı tüm samimiyetiyle paylaştı.

ACUN ILICALI SON VASİYETİNİ AÇIKLADI

Programda kendisine yöneltilen "Ölüm döşeğinde, geriye sadece birkaç dakika kaldığında kızlarınıza ve sevdiklerinize ne söylemek isterdiniz?" sorusuna Ilıcalı şu yanıtı verdi:

"Onlara son tavsiyem iyi insanlar olmalarıdır. İyi şeyler yapmalarıdır. Dünya kirli bir yer, her geçen gün daha da kirleniyor. Çocukluğumuzda daha masumduk, şimdi daha da yozlaştı. Sosyal medya ve diğer etkenlerle birlikte kaotik hale geldi. Bu ortamda masum kalabilmek büyük bir başarıdır. Kızlarımın masum kalmasını istiyorum. Onlara şunu söylemek isterim: Masum ve iyi olun."

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANI PAYLAŞTI! ‘O AN ÖLÜMLE BURUN BURUNAYDIM’

Ölümden geçtiği kazaları aktaran Ilıcalı, arkadaşı Esat ile İstanbul'dan Bodrum'a yaptığı yolculukta uykusuzluk nedeniyle direksiyon başında uyuya kaldığını belirterek, "Sabah 6-7 civarıydı. Başım düşmeye başladı. Esat fark edip karnıma yumruk attı. O an ölümle burun burunaydım. 'Beni öldürmeni tercih ederim, yoksa ömür boyu engelli kalacağız' dedi. Hemen kenara çektik. Tamamen bilincimi kaybetmiştim." dedi.

