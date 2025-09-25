Fenerbahçe Hayatını Bitirdi! Acun Ilıcalı Ölüm Döşeğinde Vereceği Son Mesajı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube’da izlenme rekorları kıran ABTalks'a konuk olan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Motosiklet ile geçirdiği ölümcül kazaları anlatan ve ardından duygusallaşan Ilıcalı, kızlarına ölüm döşeğinde bırakmak istediği son mesajı tüm samimiyetiyle paylaştı.

ACUN ILICALI SON VASİYETİNİ AÇIKLADI

Programda kendisine yöneltilen "Ölüm döşeğinde, geriye sadece birkaç dakika kaldığında kızlarınıza ve sevdiklerinize ne söylemek isterdiniz?" sorusuna Ilıcalı şu yanıtı verdi:

"Onlara son tavsiyem iyi insanlar olmalarıdır. İyi şeyler yapmalarıdır. Dünya kirli bir yer, her geçen gün daha da kirleniyor. Çocukluğumuzda daha masumduk, şimdi daha da yozlaştı. Sosyal medya ve diğer etkenlerle birlikte kaotik hale geldi. Bu ortamda masum kalabilmek büyük bir başarıdır. Kızlarımın masum kalmasını istiyorum. Onlara şunu söylemek isterim: Masum ve iyi olun."

Acun Ilıcalı'dan kızlarına son mesaj

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANI PAYLAŞTI! ‘O AN ÖLÜMLE BURUN BURUNAYDIM’

Ölümden geçtiği kazaları aktaran Ilıcalı, arkadaşı Esat ile İstanbul'dan Bodrum'a yaptığı yolculukta uykusuzluk nedeniyle direksiyon başında uyuya kaldığını belirterek, "Sabah 6-7 civarıydı. Başım düşmeye başladı. Esat fark edip karnıma yumruk attı. O an ölümle burun burunaydım. 'Beni öldürmeni tercih ederim, yoksa ömür boyu engelli kalacağız' dedi. Hemen kenara çektik. Tamamen bilincimi kaybetmiştim." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi