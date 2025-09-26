Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen’i kadrosuna kattığını açıkladı.

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda transferle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Avustralyalı yıldız oyuncu Rebecca Allen Fenerbahçe Opet'te! Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard / kısa forvet Rebecca Allen (1992 - 1.88) ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz. “

SADETTİN SARAN İLK TRANSFERİNİ YAPMIŞ OLDU

Rebecca Allen, Fenerbahçe’de başkanlık görevine gelen Sadettin Saran ve yönetiminin ilk transferi olarak tarihe geçti.

Kaynak: Haber Merkezi