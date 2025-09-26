Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Rebecca Allen'ı kadrosuna kattı. İşte sürpriz transferin detayları…
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen’i kadrosuna kattığını açıkladı.
FENERBAHÇE’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda transferle ilgili şu ifadeler kullanıldı:
“Avustralyalı yıldız oyuncu Rebecca Allen Fenerbahçe Opet'te! Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard / kısa forvet Rebecca Allen (1992 - 1.88) ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz. “
SADETTİN SARAN İLK TRANSFERİNİ YAPMIŞ OLDU
Rebecca Allen, Fenerbahçe’de başkanlık görevine gelen Sadettin Saran ve yönetiminin ilk transferi olarak tarihe geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
