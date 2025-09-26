VakıfBank Sakatlık Haberiyle Sarsıldı

VakıfBank dünkü hazırlık maçında sakatlanan Sıla Çalışkan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

VakıfBank Sakatlık Haberiyle Sarsıldı
VakıfBank Spor Kulübü, dün hazırlık maçında pasör Sıla Çalışkan’ın sakatlanmasıyla sarsıldı. Sıla’nın sakatlığına ilişkin kulüpten bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, 'Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Kaynak: AA

