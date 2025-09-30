Galatasaray-Liverpool Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u konuk ediyor. Karşılaşma RAMS Park’ta 22.00’de başlayacak. TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak maçın ilk 11'leri de belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

