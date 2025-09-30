Galatasaray-Liverpool Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiltere devi Liverpool’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u konuk ediyor. Karşılaşma RAMS Park’ta 22.00’de başlayacak. TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak maçın ilk 11'leri de belli oldu.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike.
