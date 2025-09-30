Galatasaray-Liverpool Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiltere devi Liverpool’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Son Güncelleme:
Galatasaray-Liverpool Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u konuk ediyor. Karşılaşma RAMS Park’ta 22.00’de başlayacak. TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak maçın ilk 11'leri de belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osimhen Galatasaray Liverpool
Son Güncelleme:
İlk Adım Geldi! İsrail Takımı Organizasyondan Men Edildi İlk Adım Geldi! İsrail Takımı Organizasyondan Men Edildi
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Kütahya’ya Tarih Verildi! Cuma Günü Başlayacak, Durmadan Devam Edecek: Dışarı Çıkmadan Hazırlığınızı Yapın Cuma Günü Başlayacak, Durmadan Devam Edecek
Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı: Ne Yamal Ne Pedri! Büyük Ödülün Sahibi Oldu Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Sürücüler Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya'dan Eski Tip Ehliyetler İçin Flaş Açıklama Bu Sefer Süre Uzatılmayacak