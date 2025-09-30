İlk Adım Geldi! İsrail Takımı Organizasyondan Men Edildi

İsrail'in profesyonel bisiklet takımı Israel-Premier Tech, Giro dell’Emilia yarışından men edildi. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

İtalya’da düzenlenecek Giro dell’Emilia bisiklet yarışında İsrail’in Israel-Premier Tech takımı organizasyondan çıkarıldı. GS Emilia Başkanı Adriano Amici, kararın sporcuların ve seyircilerin güvenliği için alındığını belirterek, “Çok fazla tehlike vardı” dedi. 4 Ekim’de Bologna’da yapılacak yarış, İsrail takımının yokluğunda gerçekleştirilecek.

Bu karar, İsrail’in spor dünyasında ilk kez büyük bir organizasyondan men edilmesi anlamına geliyor. Bu adım, son dönemde FIFA’ya yöneltilen "İsrail’i uluslararası futbol turnuvalarından men edin" çağrılarını da yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: NTV Spor

