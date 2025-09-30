İlk Adım Geldi! İsrail Takımı Organizasyondan Men Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya’da düzenlenecek Giro dell’Emilia bisiklet yarışında İsrail’in Israel-Premier Tech takımı organizasyondan çıkarıldı. GS Emilia Başkanı Adriano Amici, kararın sporcuların ve seyircilerin güvenliği için alındığını belirterek, “Çok fazla tehlike vardı” dedi. 4 Ekim’de Bologna’da yapılacak yarış, İsrail takımının yokluğunda gerçekleştirilecek.

Bu karar, İsrail’in spor dünyasında ilk kez büyük bir organizasyondan men edilmesi anlamına geliyor. Bu adım, son dönemde FIFA’ya yöneltilen "İsrail’i uluslararası futbol turnuvalarından men edin" çağrılarını da yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: NTV Spor