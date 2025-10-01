Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler

Liverpool karşısında galibiyet golünü atan Osimhen, Galatasaray’ın dünyanın en büyük takımı olduğunu söyledi. Tribün desteğine dikkat çeken yıldız golcü, “Buraya gelme sebebim taraftarlardı, onları çok seviyorum” dedi.

Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’a galibiyeti getiren golü atan Victor Osimhen, maç sonrası konuştu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç" dedi.

Galatasaray’dan uzak kaldığı döneme değinen Osimhen, “Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık” sözleriyle sarı-kırmızılı kulübe övgüler yağdırdı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Tribün desteğine de dikkat çeken Osimhen, “Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray’ı ve taraftarları çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

