Filenin Efeleri Dünya Altıncısı

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı" ifadeleri kullanıldı.

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvayı 6. Sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) açıklamasında, Filenin Efeleri tebrik edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler’de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6’ncısı olarak tamamladı. Bu derece, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi olma özelliğini taşıyor.”

