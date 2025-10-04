Filenin Sultanları’nın Rakipleri Belli Oldu!

Filenin Sultanları'nın 2026 Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye’nin üçüncü kez ev sahipliği yapacağı dev turnuvada tüm maçlar Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Filenin Sultanları’nın Rakipleri Belli Oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu. İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi de katıldı. Filenin Sultanları grup aşamasında A Grubu'nda yer alacak ve Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

SON ŞAMPİYON APOLETİ

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Türkiye daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Tüm müsabakalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları
