Derbide İlk 11'ler Belli Oldu! Osimhen Sürprizi
Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park’ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak dev derbi öncesi ilk 11’ler duyuruldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak dev derbi öncesi ilk 11’ler resmen duyuruldu. Liverpool maçında formasına kavuşan Victor Osimhen, derbide de oynayacak. Beşiktaş’ta ise omzundan sakatlık yaşayan Tammy Abraham’ın ilk 11’de başlaması dikkat çekti.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: