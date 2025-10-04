Porto Derbisi Öncesi Benfica’da Şok!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz’de nefeslerin tutulduğu Porto derbisi öncesi Benfica cephesinde moraller bozuldu. Teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere birçok oyuncu ve ekip üyesine virüs bulaştığı açıklandı. Sağlık sorunları nedeniyle antrenmanların tam kapasiteyle yapılamadığı ve hazırlıkların sekteye uğradığı bildirildi.

MAÇ ERTELENECEK Mİ?

Portekiz basını, virüsün yayılmasından endişe edildiğini yazarken, şu an için ertelemenin gündemde olmadığını aktardı. Yönetmeliğe göre bir maçın ertelenmesi için en az 13 futbolcunun sahaya çıkamayacak durumda olduğunun resmi belgelerle kanıtlanması gerekiyor. Benfica Başkanı Rui Costa, derbiye çıkmama gibi bir planlarının olmadığını belirterek, “Oyuncularımız çok daha iyi durumda” dedi.

Kaynak: Nefes