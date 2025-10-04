Porto Derbisi Öncesi Benfica’da Şok!

Derbiye saatler kala Benfica’da virüs paniği patlak verdi. Mourinho dahil birçok futbolcu hastalandı

Son Güncelleme:
Porto Derbisi Öncesi Benfica’da Şok!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz’de nefeslerin tutulduğu Porto derbisi öncesi Benfica cephesinde moraller bozuldu. Teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere birçok oyuncu ve ekip üyesine virüs bulaştığı açıklandı. Sağlık sorunları nedeniyle antrenmanların tam kapasiteyle yapılamadığı ve hazırlıkların sekteye uğradığı bildirildi.

MAÇ ERTELENECEK Mİ?

Portekiz basını, virüsün yayılmasından endişe edildiğini yazarken, şu an için ertelemenin gündemde olmadığını aktardı. Yönetmeliğe göre bir maçın ertelenmesi için en az 13 futbolcunun sahaya çıkamayacak durumda olduğunun resmi belgelerle kanıtlanması gerekiyor. Benfica Başkanı Rui Costa, derbiye çıkmama gibi bir planlarının olmadığını belirterek, “Oyuncularımız çok daha iyi durumda” dedi.

Kaynak: Nefes

Etiketler
Benfica Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı
Ayhancan Güven 5. Oldu Ayhancan Güven 5. Oldu
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
Singapur'da Pole Pozisyonu Russel'ın Singapur'da Pole Pozisyonu Russel'ın
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı