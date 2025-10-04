Ayhancan Güven 5. Oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, DTM'nin ilk yarışında beşinci oldu.

Son Güncelleme:
Ayhancan Güven 5. Oldu
2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) 8. ayağın ilk yarışında mücadele eden Ayhancan Güven beşinci oldu.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim'da bulunan pistte, hafta sonunun ilk yarışında 5. sırada yer aldı.

Yarışı, Mercedes-AMG takımı sürücüsü Lucas Auer birinci, Manthey EMA takımından Thomas Preining ikinci, Schubert Motorsport'tan Rene Rast üçüncü, yine Mercedes-AMG takımından Maro Engel ise dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın TSİ 10.30'da sıralama turları, TSİ 14.30'da ise sezonun final yarışı start alacak.

Kaynak: AA

