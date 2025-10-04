Singapur'da Pole Pozisyonu Russel'ın

Formula 1'de Singapur Grand Prix'inin heyecanı yarın yaşanacak. Mercedes'ten George Russel, yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Formula 1’de sezonun 18’inci yarışı olan Singapur Grand Prix’ide Mercedes’ten George Russel pole pozisyonundan başlayacak.

Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.158 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Büyük Britanyalı pilotun 0.182 saniye arkasında yer alan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.366 saniye gerisindeki şampiyona lideri Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Singapur Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

