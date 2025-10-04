Aslan 10 Kişi Kaldı, Kartal Fırsatı Kaçırdı! Derbide Puanlar Paylaşıldı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı. 10 kişi kalan Galatasaray, skoru 1-1’e getirerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig’in 8. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park’ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, 15. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle öne geçti. Galatasaray’da Davinson Sanchez 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 55. dakikada İlkay Gündoğan’ın golüyle skoru eşitledi. Mücadelenin kalan bölümünde her iki taraf da fırsatları değerlendiremeyince derbide puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 18’e, Beşiktaş ise 13’e yükseltti.

