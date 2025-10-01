Liverpool Zaferinin Ardından Aşka Geldiler: Galatasaray Yönetimi Kesenin Ağzını Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u deviren Galatasaray’da yönetim kesenin ağzını açtı.

1-0’lık galibiyetin ardından soyunma odasına inen yönetimin zaferin mimarı olan oyunculara prim sözü verdiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINI İŞARET ETTİLER

Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı. Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

Yönetim, “Beşiktaş’ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz.” ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.

Kaynak: DHA