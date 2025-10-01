Liverpool Zaferinin Ardından Aşka Geldiler: Galatasaray Yönetimi Kesenin Ağzını Açtı
Liverpool'u deviren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu futbolculara prim sözü verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u deviren Galatasaray’da yönetim kesenin ağzını açtı.
1-0’lık galibiyetin ardından soyunma odasına inen yönetimin zaferin mimarı olan oyunculara prim sözü verdiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ MAÇINI İŞARET ETTİLER
Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı. Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.
Yönetim, “Beşiktaş’ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz.” ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.
Kaynak: DHA