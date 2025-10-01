Galatasaray Cehennemi Yaşattı: Liverpool’un Yıldızı Muhammed Salah Buna Daha Fazla Dayanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0’lık skorla almayı bildi.

OSIMHEN ATTI GALATASARAY KAZANDI

Temsilcimiz, 16. dakikada Victor Osimhen’in attığı penaltı golüyle kritik maçı almayı bildi. Sarı-kırmızılı taraftarların desteği ise dünya basınında büyük yankı buldu.

SALAH DAHA FAZLA DAYANAMADI KULAKLARINI TIKAMAK ZORUNDA KALDI

Taraftarlar, ıslık ve tezahüratlarıyla takımını desteklerken İngilizler maçta zor anlar yaşadı. Maça yedek kulübesinde başlayan Muhammed Salah seslerden kulaklarını tıkamak zorunda kaldı.

Salah kulaklarını kapatmak zorunda kaldı

‘NE ANLATTIĞIMI DUYAMIYORUM’

Maç için statta bulunan ünlü spiker Jon Champion ise canlı yayın sırasında "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle" sözlerini sarf etti.

