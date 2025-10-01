Galatasaray Cehennemi Yaşattı: Liverpool’un Yıldızı Muhammed Salah Buna Daha Fazla Dayanamadı
Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi sahnesinde tarih yazdı. En büyük şampiyonluk adaylarından olan Liverpool’u kendi evinde 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarlarıyla adeta dünyaya şov yaptı. Son olarak maça yedek başlayan Mısırlı yıldız Muhammed Salah , tezahüratlardan dolayı kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0’lık skorla almayı bildi.
OSIMHEN ATTI GALATASARAY KAZANDI
Temsilcimiz, 16. dakikada Victor Osimhen’in attığı penaltı golüyle kritik maçı almayı bildi. Sarı-kırmızılı taraftarların desteği ise dünya basınında büyük yankı buldu.
SALAH DAHA FAZLA DAYANAMADI KULAKLARINI TIKAMAK ZORUNDA KALDI
Taraftarlar, ıslık ve tezahüratlarıyla takımını desteklerken İngilizler maçta zor anlar yaşadı. Maça yedek kulübesinde başlayan Muhammed Salah seslerden kulaklarını tıkamak zorunda kaldı.
‘NE ANLATTIĞIMI DUYAMIYORUM’
Maç için statta bulunan ünlü spiker Jon Champion ise canlı yayın sırasında "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle" sözlerini sarf etti.
