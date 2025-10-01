Sakatlığı Bir Türlü Geçmiyordu! Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı: Ev Sahibi Kapının Önüne Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakatlıklarıyla sık sık gündeme gelen Fenerbahçe’nin genç golcüsü Jhon Duran, aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı. Yıldız isim resmen evsiz kaldı.

Takvim’de yer alan habere göre, Duran’ın evsiz kalmasının nedeni bir yönetici. İddiada eski Fenerbahçe yönetiminden bir isim ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık krize neden olduğu ifade edildi.

Henüz ne kulüpten ne de oyuncunun temsilcisinden resmi bir açıklama yapıldı.

SAKATLIKLARIYLA SIK SIK GÜNDEMDE

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan genç golcünün UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nice maçında forma giymesi beklenmiyor.

