Sakatlığı Bir Türlü Geçmiyordu! Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı: Ev Sahibi Kapının Önüne Koydu

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun gidişiyle takımdan soğuyan Jhon Duran, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evinden çıkarıldı. Ev sahibi ile gerginlik yaşayan genç futbolcunun ne yapacağı merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
Sakatlığı Bir Türlü Geçmiyordu! Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı: Ev Sahibi Kapının Önüne Koydu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakatlıklarıyla sık sık gündeme gelen Fenerbahçe’nin genç golcüsü Jhon Duran, aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı. Yıldız isim resmen evsiz kaldı.

Sakatlığı Bir Türlü Geçmiyordu! Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı: Ev Sahibi Kapının Önüne Koydu - Resim : 1

FENERBAHÇE’NİN YILDIZI EVSİZ KALDI

Takvim’de yer alan habere göre, Duran’ın evsiz kalmasının nedeni bir yönetici. İddiada eski Fenerbahçe yönetiminden bir isim ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık krize neden olduğu ifade edildi.

Henüz ne kulüpten ne de oyuncunun temsilcisinden resmi bir açıklama yapıldı.

Sakatlığı Bir Türlü Geçmiyordu! Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı: Ev Sahibi Kapının Önüne Koydu - Resim : 2
Fenerbahçe'nin yıldızı evsiz kaldı

SAKATLIKLARIYLA SIK SIK GÜNDEMDE

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan genç golcünün UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nice maçında forma giymesi beklenmiyor.

Maçın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı! Liverpool’un Teknik Patronundan Okan Buruk’a Olay Hareket: Galatasaray Taraftarı Küplere BinecekMaçın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı! Liverpool’un Teknik Patronundan Okan Buruk’a Olay Hareket: Galatasaray Taraftarı Küplere BinecekSpor
Liverpool Yenilgiyi Hazmedemedi! Galatasaray’a Büyük Şok: UEFA Ceza VerecekLiverpool Yenilgiyi Hazmedemedi! Galatasaray’a Büyük Şok: UEFA Ceza VerecekSpor

Kaynak: Takvim

Etiketler
Fenerbahçe Jhon Duran
Son Güncelleme:
Liverpool Yenilgiyi Hazmedemedi! Galatasaray’a Büyük Şok: UEFA Ceza Verecek Galatasaray'a UEFA'dan Ceza
Fransız Tenisçiden Hayranlarını Yıkan Haber Fransız Tenisçiden Hayranlarını Yıkan Haber
Maçın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı! Liverpool’un Teknik Patronundan Okan Buruk’a Olay Hareket: Galatasaray Taraftarı Küplere Binecek Okan Buruk’a Olay Hareket
Her Gün Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu! Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı